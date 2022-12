Un sogno che diventa realtà talmente grande che è persino difficile credere ai propri occhi. Questa la sensazione che ha provocato la vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina a Lautaro Martinez che, nelle ore della festa, si è coccolato per bene il trofeo, come si può notare anche da un'immagine postata all'interno delle sue Instagram stories: "Non svegliatemi", ha scritto l'attaccante dell'Inter sotto la foto che lo ritrae a occhi chiusi mentre abbraccia la Coppa.