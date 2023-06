Ieri, in un Meazza molto emozionato, Zlatan Ibrahimovic ha dato l'addio non solo al Milan, ma al calcio giocato, sorprendendo tutti quanti. Oggi l'Inter saluta il suo ex centravanti dedicandogli un pensiero social con l'immagine più iconica della sua parentesi in nerazzurro, l'esultanza dopo la doppietta al Parma che regalò all'Inter lo scudetto 2007/08.