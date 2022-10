"Abbiamo rischiato di portarla a casa ma è comunque punto importantissimo su un campo difficile". Così Francesco Acerbi racchiude in pochi caratteri il suo pensiero sul pari di ieri, nei confronti del quale l'ex Lazio non nasconde il rammarico pur facendo tesoro di quanto raccolto contro il Barcellona in un Camp Nou storicamente ostico.