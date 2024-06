Le prime parole di Tessa Wullaert, attaccante belga classe 1993, da giocatrice nerazzurra ai microfoni di Inter TV. "Sono molto eccitata perché l'Inter è il club più bello d'Italia - le sue parole -. Non ho mai giocato in Italia prima d'ora, questa per me è una nuova avventura e non vedo l'ora di iniziare".

"L'Inter è un grande club, uno dei più grandi d'Europa. La storia parla - ha aggiunto -. E ora sono davvero entusiasta all'idea di farne parte. Milano è una città molto bella. Che giocatrice sono? Sono attratta dal gol, odio perdere e voglio sempre vincere. Voglio portare gol e assist per la squadra, spero di vincere tanto. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e di giocare nel nostro stadio".