Buon impatto con la nostra Serie A per Tessa Wullaert, autrice del gol del momentaneo vantaggio per l'Inter nel derby contro il Milan, impattato nel finale da Emelyne Laurent. Nel dopopartita, la giocatrice belga parla così a Inter TV: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto le occasioni migliori nei primi 45 minuti. Forse anche nella ripresa, ma poi ci siamo abbassate troppo e ci hanno segnato su corner. Speravo di vincere, sono felice per aver segnato ma preferivo vincere che segnare. Segnare è il mio lavoro, sono attaccante ma penso che abbiamo avuto grandi occasioni e avremmo dovuto vincere. Mi spiace tanto per il pareggio.”