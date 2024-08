Bella vittoria per l'Inter Women di Gianpiero Piovani che ieri a Pinzolo ha superato per 3-1 il Parma in amichevole. Le nerazzurre hanno preso il comando della partita fin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 9’ con un preciso destro all’angolino di Paola Fadda da fuori. Al 22esimo, è arrivato il raddoppio della nuova arrivata Tessa Wullaert dagli undici metri. Sette minuti dopo, Marija Milinkovic risolve una mischia in area e trova il tris. Nella ripresa, arriva il gol delle ducali firmato da Catelli per il 3-1 finale.