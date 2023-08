Un altro anno in prestito al Como Women. Lucia Pastrenge continuerà a crescere nella formazione lariana, almeno fino alla fine della stagione che sta per cominciare. A comunicarlo è l'Inter attraverso una nota ufficiale. La giocatrice, che in carriera è stata anche capitana dell'Inter Femminile Primavera ha già giocato a Como l'anno passato sotto la guida di Sebastian De La Fuente, ex tecnico nerazzurro di Inter Women passato ora alla Fiorentina.