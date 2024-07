Dopo i quattro anni di esperienza all'Inter, Flaminia Simonetti riparte dalla Lazio, formazione neopromossa in Serie A. Il club nerazzurro ha infatti comunicato la cessione a titolo definitivo della 27enne centrocampista romana, che torna nella Capitale dopo una stagione alla Roma.

Sul sito del club biancoceleste, le prime parole da neolaziale di Simonetti, riportate da Lalaziosiamonoi.it: "Ho deciso di scegliere la Lazio perché è una società importante, che mi ha dato fiducia inserendomi in un progetto secondo me molto valido. Mi dà dei nuovi stimoli che nella stagione precedente avevo un po’ perso. Sono felice di essere qui, spero di poter aiutare la squadra col mio contributo e sono sicura che sarà un’ottima stagione. Da me, mi aspetto una stagione positiva perché ho voglia di mettermi in gioco e di dimostrare il mio reale valore e che la Lazio è la miglior scelta perché può farmi tornare a vestire la maglia azzurra che è il mio sogno. Sento una grande responsabilità per aver giocato in Serie A, ma sono felice perché posso dare il mio contributo mettendo a disposizione la mia esperienza.".