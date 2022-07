"La società F.C. Como Women è lieta di annunciare il trasferimento dall’Inter Women a titolo definitivo della calciatrice Elisa Carravetta". È quanto si legge nel comunicato ufficiale del club, che conferma l'arrivo dell'ormai ex nerazzurra. "Essere stata riconfermata dal Como Women per me è un onore - le sue parole ai canali ufficiali della società - è la prima volta nella mia (breve) carriera che mi trovo così bene con una squadra. Il mio obiettivo personale di quest’anno sarà crescere come calciatrice e come persona, mentre per quanto riguarda gli obiettivi collettivi la cosa più importante sarà costruire un’ottima sinergia e giocare bene come squadra".