Dopo le vittorie in amichevole contro Svizzera e Paesi Bassi, la Nazionale Under 19 femminile è pronta a iniziare la sua avventura nella prima fase delle qualificazioni all'Europeo, in programma in Ungheria: esordio il 5 ottobre contro la Serbia, le altre sfide l'8 contro il Galles e l'11 contro le padrone di casa. Selena Mazzantini, da quest'anno alla guida delle Azzurrine, ha convocato 24 giocatrici che si raduneranno lunedì 26 settembre al CPO di Tirrenia e si alleneranno fino a domenica 2 ottobre. Nell'elenco, in rappresentanza dell'Inter Women, c'è il portiere Lavinia Tornaghi. Il prossimo 1° ottobre saranno ufficializzate le 20 convocate.