Il pareggio per 3-3 tra Juventus e Inter nella Serie A femminile è arrivato al termine di una gara spettacolare in cui le nerazzurre sono andate sotto a pochi minuti dal termine ma hanno trovato il pareggio con un grandissimo gol di Karchouni in pieno recupero. "Keep going. Testa bassa e lavorare con la consapevolezza che tutto si può fare… passo dopo passo. Fiera di noi per l’atteggiamento dimostrato fino al 96esimo. Testa alla prossima partita", il messaggio su Instagram della capitana, Lisa Alborghetti.