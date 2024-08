La prima protagonista della nuova Inter Women di Gianpiero Piovani dell'intervista per il Matchday Programme nerazzurro è una delle nuove arrivate in casa nerazzurra. A parlare è Martina Tomaselli, arrivata dalla Roma, che parla di sé e della sua passione per il calcio: "Da bambina giocavo in giardino con mio fratello più grande, poi andavo sempre a vederlo agli allenamenti fino a quando il suo allenatore mi ha chiesto se volevo allenarmi con loro e ho detto subito di sì. Il mio sogno nel cassetto era quello di giocare con la Nazionale, poi divertirmi dando sempre il meglio in campo è sempre stato qualcosa di importante, anche oggi. Le mie doti? Sono una giocatrice che si mette tanto a disposizione della squadra e dello staff. Mi piace rompere il gioco avversario per poi far ripartire la nostra azione d’attacco. Le mie migliori qualità credo siano l’inserimento e l’aggressività in campo. Sono in costante sfida con me stessa, lavoro per migliorarmi e fare qualcosa in più rispetto al giorno prima: devo uscire dal campo orgogliosa di quello che ho fatto».

Quali sono i tuoi giocatori di riferimento?

"Mi ricordo che da piccola quando giocavo facevo finta di essere Samuel Eto’o o Diego Milito, della rosa attuale invece mi piace molto Nicolò Barella. Per quanto riguarda il calcio femminile mi piace molto il modo di giocare di Alexia Putellas, nella partita tra Italia e Spagna vedendola da vicino mi ha molto colpita".

LEGGI QUI IL MATCHDAY PROGRAMME DI INTER-LECCE