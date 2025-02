Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter, è stata premiata come miglior calciatrice belga dell'anno per la quinta volta in carriera, ricevendo in dono la Scarpa d'Oro. E' la prima giocatrice del suo Paese a vincere il riconoscimento per cinque volte.

Arrivata quest'anno all'Inter, Wullaert ha finora collezionato 15 presenze in Campionato, segnando 5 gol e 4 assist, e 3 presenze in Coppa Italia.