Derby anche in casa Inter Women che domani alle 12.30 affronteranno il Milan per la quinta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Entrambe le compagini, a quota 35 punti in classifica, mirano alla Fiorentina, posizionata al terzo posto. Per il match di domani, Rita Guarino convoca 22 nerazzurre di seguito elencate:

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 32 Belli.

Difensori: 2 Sonstevold, 3 Van Der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lang.

Centrocampisti: 5 Karchouni, 618 Pandini, 19 Alborghetti, Santi, 15 Eckhoff, 20 Simonetti, 34 Mihashi.

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.