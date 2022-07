Grande delusione per l'interista Flaminia Simonetti dopo l'eliminazione dell'Italia femminile dagli Europei. "È stato un viaggio bellissimo, ma purtroppo è durato troppo poco - ha scritto l'interista su Instagram -. Sono molto delusa, ma allo stesso tempo grata per tutto il sostegno ricevuto sia dalle persone che ci seguivano direttamente dallo stadio, sia da chi ci ha tifato da lontano. È stata un’esperienza unica e speciale, che porterò sempre con me. Mi sento davvero privilegiata ad aver avuto la possibilità di prendere parte a questo europeo e ad aver condiviso questo mio sogno con persone così speciali. Abbiamo lottato e dato tutto. Fa davvero male andare a casa dopo cosi poco tempo e vedere i nostri sogni andare in frantumi, ma si sa che è anche da questi momenti che si impara tanto. È importante, però, non piangersi addosso ma, al contrario, concentrarsi al massimo per affrontare al meglio tutto ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. Porterò ogni momento vissuto in questo lungo periodo con me e farò tesoro di tutto quello che ho avuto la possibilità di imparare stando qua".