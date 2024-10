C'è anche il nome del portiere dell'Inter Women Cecilia Runarsdottir nella formazione ideale della Serie A Femminile per la quinta giornata di andata, stilata in collaborazione con Opta. L'islandese è stata premiata "per essere stata il portiere con più salvataggi effettuati in questo turno di Serie A (nove) e con la più alta percentuale di parate tra quelli con almeno cinque tiri in porta fronteggiati (90% - 9/10)".

La formazione ideale by @OptaPaolo #SerieAfemminile eBay 🇮🇹 pic.twitter.com/1salyVO0CW — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) October 7, 2024