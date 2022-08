Questo l’elenco completo:

F.C. Juventus SpA – “Juventus Training Center”; Via Stupinigi, 182 – 10048 Vinovo (TO) – erba artificiale

ACF Fiorentina Srl – “Stadio Comunale Pietro Torrini”; Piazza Bagnolet, 2 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) – erba artificiale

A.C. Milan SpA – “Centro Sportivo Vismara”, Via dei Missaglia, 117- 20142 Milano (MI) – erba naturale rinforzata

A.S. Roma SpA – “Roma Coni Tre Fontane”; Via delle Tre Fontane, 39 – 00144 Roma-Eur (RM) – erba naturale

U.S. Sassuolo Calcio SRL – “Stadio Comunale Enzo Ricci”; Piazza Risorgimento, 47 – 41049 Sassuolo (MO) – erba naturale

FC Internazionale Milano SpA – “Suning Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti”; Via Sbarbaro 5/7 - 20161 Milano (MI) – erba naturale

UC Sampdoria SpA – “Stadio Luigi Ferraris”; Via De Pra – 16142 Genova (GE) – erba naturale

Pomigliano Calcio Femminile Srl - “U. Gobbato – Pomigliano D’Arco”; Via Ravenna, snc – 80038 Pomigliano D’Arco (NA) – erba artificiale

FC Como Women Srl – “Stadio Ferruccio Trabattoni” - Piazzale Olimpico Aldo Boffi, 1 - 20831 Seregno (MB) – erba naturale

Parma Calcio 2022 Srl – “Stadio Ennio Tardini” - Piazzale Risorgimento, 1 - 43213 Parma (PR) – erba naturale