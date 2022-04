A pochi giorni dall'inizio dell'Elite Round che vale la qualificazione agli Europei Under 19 femminili, il ct della Nazionale di categoria Enrico Sbardella, istituzione del calcio giovanile in rosa, ha voluto rivolgere un pensiero alla collega Rita Guarino, premiata con la Panchina d'Oro come miglior tecnico della Serie A femminile della scorsa stagione: "Sono davvero molto felice per Rita, perché è la dimostrazione della sua qualità come allenatrice; si tratta di un ulteriore attestato di stima per il suo operato. Il rapporto di amicizia che ci lega va al di là del lavoro: siamo cresciuti insieme, sia umanamente che professionalmente”.