Gian Loris Rossi, allenatore del Sassuolo Femminile, ha commentato ai microfoni del canale ufficiale del club neroverde la sconfitta netta della sua squadra sul campo dell'Inter Women: "Il risultato è pesante, è stata una partita difficile su un campo difficile, ovviamente sapevamo della forza dell'Inter - la sua analisi -. Loro hanno capitalizzato tutto, siamo anche riuscite a difendere bene in altre situazioni con tante parate. Abbiamo sofferto la loro qualità e la loro fisicità e nei momenti decisivi, alla fine del primo e all'inizio del secondo abbiamo preso gol, e quelli sono momenti in cui devi reggere per crearti poi le occasioni durante la partita e non ci siamo riusciti. Mi è piaciuta la reazione dopo il primo gol e dopo il terzo perché il secondo e il terzo sono stati ravvicinati. Ora ricarichiamo bene dopo la pausa e si ripartirà.