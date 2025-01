"Il pareggio contro l'Inter ha grande valore per noi perché dà continuità alla vittoria in campionato contro la Lazio e, soprattutto, perché abbiamo fatto un’altra prestazione importante, dimostrando di non mollare mai", ha detto Gian Loris Rossi alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina e dopo il pari per 1-1 ottenuto contro l'Inter in Coppa Italia.

"Anche dopo aver subito il gol nel finale - ha aggiunto tornando sul risultato ottenuto contro le Inter Women di Piovani -, la squadra ha avuto una reazione immediata. Il secondo tempo è stato positivo: avremmo meritato anche di andare in vantaggio, mentre nel primo abbiamo rischiato qualcosa. L’importante è aver mostrato continuità e determinazione, e pareggiare a Milano contro una squadra forte come l’Inter ci dà grande fiducia".