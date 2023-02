"La passione per il calcio è il motore principale per me, poi c'è la voglia di divertirsi e di giocare ma anche l'ambizione che mi permette di pormi sempre nuovi obiettivi di crescita". Lo dice Irene Santi, attaccante dell'Inter Femminile, nell'intervista pubblicata nel Matchday Programme odierno. "Sono nata a Cernusco sul Naviglio, ed è lì che a 5 anni ho cominciato a giocare a calcio. Milano e i campi di allenamento dove quotidianamente passiamo le nostre giornate sono un punto fermo per me, mentre l'esperienza fuori casa più significativa è stata quella a Verona".