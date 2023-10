Martina Romanelli non poteva sognare esordio migliore con la Nazionale italiana Femminole Under 17, che a Cosenza si è imposta 4-0 sulla Slovenia conquistando i primi tre punti del Round 1 di qualificazione all'Europeo: "Per me la maglia numero 10 ha un valore enorme e vederlo stampato sulla maglia della Nazionale mi ha emozionato tantissimo, anche perché sono cresciuta con il mito di Maradona e vedendo Messi", le sue parole a Figc.it.

Per Martina, cresciuta a Giugliano, da qualche mese è iniziata una nuova avventura in una nuova città, Milano, dove difende i colori dell'Inter: "E' successo tutto in fretta, ma il mio obiettivo è quello di andare sempre più in alto, anche per dare soddisfazione alle persone che amo, a cominciare dalla mia famiglia. Dopo aver cominciato con la Polisportiva Maristi e aver vestito per cinque anni la maglia del Napoli, approdare all'Inter mi ha aperto un mondo e mi sta facendo crescere tanto, come ragazza e come calciatrice. Se devo dire una cosa che mi manca di casa, però, sono gli abbracci".