Alessandro Spugna, allenatore della Roma femminile, analizza attraverso i profili social del club giallorosso la gara di domani pomeriggio contro l'Inter Women in campionato. "Quella con l'Inter è una partita molto importante - dice -. Giochiamo contro una squadra forte, soprattutto davanti. Non è ancora determinante perché mancano tante gare alla fine. Rita Guarino mi conosce bene, conosce bene la Roma. Loro hanno speso tanto in Coppa Italia e questo può essere un vantaggio per noi, ma è una squadra molto difficile da affrontare. Servirà tanta attenzione".