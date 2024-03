Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per la terza giornata della Poule Scudetto e in programma domani alle ore 18:30. Ecco le sue parole: "La squadra ha lavorato bene, abbiamo avuto qualche piccolo attacco influenzale, ma le ragazze sono rientrate tutte. Siamo pronte per fare una partita molto importante", le parole riportate da LaRoma24.it.

Contro l'Inter l'unica macchia del campionato della Roma: c'è un po' di voglia di rivincita?

"Abbiamo un obiettivo importante, che è quello di continuare il nostro cammino per arrivare il prima possibile al traguardo. Quella è stata l'unica sconfitta in campionato, abbiamo un po' voglia di rivincita, ma dobbiamo essere equilibrate e attente per fare 3 punti".

L'Inter è una squadra in salute.

"Sta bene, ha fatto due ottime partite contro Juventus e Fiorentina. Ha cambiato qualcosa, sta cercando di giocare un buon calcio e non sarà una partita facile. Ci saranno delle insidie, noi stiamo bene e vogliamo fare una grande prestazione".