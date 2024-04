Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo all'esordio in panchina come allenatore delle Juventus Women, Paolo Beruatto ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per la prima giornata del girone di ritorno della Poule Scudetto di Serie A Femminile: "Da qui alla fine della stagione il nostro obiettivo dovrà essere quello di continuare a migliorarci - ha spiegato ai canali ufficiali del club bianconero -. Abbiamo raggiunto la qualificazione al turno preliminare di Women's Champions League, ma questo risultato non deve portarci ad abbassare l'asticella dell'attenzione. La nostra ambizione deve essere quella di provare a vincere tutte le partite che ci restano da disputare. Stiamo continuando a lavorare sul gioco, cercando di limare alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi estremamente utili per noi. In vista della partita contro l'Inter, per esempio, abbiamo lavorato molto sulla nostra efficacia negli ultimi venti metri di campo, quello avversario ovviamente, perché ci arriviamo spesso in quella zona, ma non sempre riusciamo a capitalizzare al massimo le occasioni che creiamo".