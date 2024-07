L'Inter femminile non avrà più tra le proprie fila Alice Regazzoli. La centrocampista, tra le protagoniste dell'ultima promozione dalla B alla A, negli ultimi anni ha giocato in prestito con Sampdoria e Como. Ora la decisione di dividere le strade. Stessa decisione per quel che riguarda Anna Catelli, centrocampista cresciuta nel vivaio nerazzurro.