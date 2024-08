La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficializzato il calendario del Campionato Primavera 1, che prenderà il via domenica 15 settembre per chiudersi domenica 19 aprile 2025. Con formula invariata: saranno, infatti, 12 le squadre ai nastri di partenza, con le prime quattro classificate che accederanno alla Final Four e le ultime due che retrocederanno in Primavera 2.

La stagione si aprirà con la supersfida tra Sassuolo e Milan, riedizione dell’ultima finale Scudetto vinta lo scorso 11 maggio dalla formazione rossonera (3-1 dopo i tempi supplementari), che al Viola Park di Bagno a Ripoli ha conquistato il primo tricolore della sua storia. L'Inter, invece, debutterà in casa contro il Napoli e chiuderà la regular season, sempre tra le mura amiche, sfidando l'Arezzo.

