Intervistata da Inter TV a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A Femminile, che vedrà le nerazzurre impegnate contro la Sampdoria, l'attaccante dell'Inter Women Elisa Polli aggiorna sulle sue condizioni e su quelle del gruppo: "Ci stiamo preparando come sempre, con grande impegno e determinazione. Aspettiamo le nazionali per gli ultimi dettagli. Il successo nel derby è stato sicuramente importantissimo soprattutto per darci conferme dopo la brutta sconfitta contro la Juventus. Da lì siamo ripartite e ripartiamo per la seconda parte della stagione. Affronteremo ogni gara con la solita voglia e miglioreremo nei dettagli".

Com'è andata la prima parte di stagione?

"Abbiamo perso punti, ma li recupereremo nel girone di ritorno. Ci sono tante partite".

Che partita ti aspetti con la Samp?

"Ostica, proveranno a chiudersi per prendere punti fondamentali per la salvezza. Sarà una gara combattuta fino all'ultimo, non ci sarà niente di scontato".