Dopo la sconfitta nel test dei giorni scorsi a Collecchio, Fabio Ulderici, allenatore del Parma Femminile, si proietta già al prossimo match contro l'Inter Women di Rita Guarino, valida per la prima giornata di campionato: "Questa era un'amichevole estiva, per cui sarà diversa da quella che sarà la partita che giocheremo tra una ventina di giorni, durante i quali cercheremo di migliorare ancora. Ma il nostro percorso non è solo in questi venti giorni: il nostro percorso dovrà durare mesi, questa squadra dovrà lavorare negli anni e tutto nasce dalla base. Noi, ogni giorno, mettiamo un mattoncino. Tra venti giorni sarà una partita differente, però avremo il tempo per arrivare ancora più pronti", le parole rilasciate ai canali ufficiali crociati.