Sono 27 le convocate di mister Fabio Ulderici per la partita di domani sera tra il Parma Femminile e l'Inter, esordio delle crociate in Serie A. Out solo Ravanetti e l'infortunata Vaitukaitytė.

Portieri: Capelletti, Ciccioli, Tinti

Difensori: Acuti, Caiazzo, Cox, Heroum, Jelenčić, G. Maia, Marchão, Nicolini, Santoro, Williams.

Centrocampisti: Bardin, Benoît, Errico, Farrelly, Puntoni, Remondini, Silvioni.

Attaccanti: Banušić, Cambiaghi, Ippólito, Martinovic, Micheli, Pirone, Verrino