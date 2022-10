Intercettata da Inter TV dopo la larga vittoria nel derby contro il Milan, l'attaccante dell'Inter Women Ajara Njoya ha analizzato così il buon momento vissuto dalle nerazzurre: "Siamo contente per questo risultato, crediamo ancora di più nei nostri obiettivi. Puntiamo l'anno prossimo ad essere in Champions League. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo e continuare a migliorarci. Abbiamo affrontato il Milan che è una buonissima squadra, ma noi vogliamo cercare di battere tutte le avversarie. Sono molto felice per questa vittoria che è importantissima per noi".