Nicole Costa, difensore cresciuta nel vivaio dell'Inter Women ora in forza al Cesena, si racconta in un'intervista al sito Tuttocalciofemminile dove racconta in primo luogo dei suoi modelli calcistici: "Al maschile Milan Skriniar, al femminile Elena Linari". Poi rivela il suo desiderio più grande: "Il mio sogno è giocare nella squadra in cui sono cresciuta, l’Inter. Il mio ricordo più bello è la vittoria del campionato Primavera del 2019 con le nerazzurre. In un futuro mi piacerebbe fare esperienza in squadre estere importanti”.