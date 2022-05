"I derby non sono partite comuni volevamo fare bene, volevamo riscattarci dall’ultima partita di campionato, sono felicissima di come abbiamo giocato di come è andata la partita e di aver festeggiato le 100 presenze". Così Laura Fusetti, centrocampista rossonera che ieri contro l'Inter ha timbrato la 100esima presenza con la maglia del Diavolo, ha commentato il risultato ottenuto ai danni delle Inter Women di Rita Guarino. "Volevamo riscattarci, far vedere che non siamo finiti e avevamo voglia di far bene e dimostrare il nostro valore. Il derby sono partite a se siamo partite subito con la voglia di far bene di aiutarci e si è visto".