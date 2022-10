Intervistata in 'zona mista' dopo la sconfitta di misura incassata dalla Nazionale italiana femminile contro il Brasile, Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan, ha risposto alle curiosità dei cronisti presenti al Ferraris di Genova, compresa quella relativa al derby di campionato in programma sabato prossimo: "Il derby è il derby, l'Inter è una squadra forte e preparata, ma noi lo saremo altrettanto. Aspettiamo le nazionali che rientrano e lavoreremo per andare a vincere il derby", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.