Mana Mihashi, nuovo arrivo in casa Inter Women, ha parlato ai microfoni della tv di casa per commentare il suo trasferimento in nerazzurro. "Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare con la maglia dell’Inter - ha detto la giocatrice nipponica -. Significa molto per me, è una grande squadra, Yuto Nagatomo ha giocato tanti anni qui e l’Inter è famosissima in Giappone. Sono contentissima di essere la prima giapponese in nerazzurro perché questa squadra è veramente grande. Il calcio italiano fisicamente è più forte rispetto il Giappone, questo mi piace".