Fresca di 100 presenze con la maglia dell'Inter tra Serie A e Coppa Italia, Beatrice Merlo si racconta nel MatchDay Programme dell'Inter lanciato oggi. Il difensore dell'Inter Women parte dalla prima partita in Serie A: "È stata indimenticabile, un insieme di sensazioni, dalla consapevolezza di avercela fatta a tutte le emozioni di essere lì. L’Inter per me è casa, sono qui da tanti anni, sto bene e sono felice...è grazie all’Inter che sono quella che sono".

Merlo si descrive poi così: "Sono la classica calciatrice che durante allenamento e partite si fa sentire ma solo per aiutare e spronare, sono una ragazza tosta che odia perdere. Arrivo da una famiglia in cui tutti hanno toccato il pallone con i piedi, la mia passione nasce da lì, poi volevo seguire ovunque mio fratello e vedere giocare lui mi ha ispirato".

Per leggere il MatchDay Programme completo CLICCA QUI.