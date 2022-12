Intervenuta nella trasmissione 'Tutto Calcio Femminile' su TMW Radio, Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile della FIGC, ha fatto un bilancio del 2022 del calcio femminile italiano, soffermandosi anche sull'annata disputata sin qui da Inter e Milan: "Ci sono annate positive e altre che funzionano meno. Juve e Roma sono attrezzate per la Champions e questo le aiuta a fare bene anche in campionato. Ma l'ultima parola non è detta: ricordiamo che ci saranno i play off. Penso che Milan e Inter, che aveva iniziato in maniera straordinaria, vogliano fare bene.