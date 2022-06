Dopo una sola stagione in nerazzurro, Elin Landström lascia l'Inter. A renderlo noto è la stessa giocatrice che tramite i social annuncia l'addio alle Women di Rita Guarino: "Il mio tempo all'Inter è giunto al termine. Voglio ringraziare il club, lo staff e i compagni di squadra per quest'anno, ma soprattutto grazie a tutti voi che durante la stagione ci avete mostrato il vostro sostegno. È stata un'esperienza straordinaria e ve ne sarò per sempre grata" si legge su Instagram.