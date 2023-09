La FIGC e DAZN annunciano oggi che il campionato italiano di Serie A Femminile eBay verrà trasmesso sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo per la stagione 2023-2024. Acquisendo i diritti audiovisivi della Serie A Femminile eBay, DAZN consolida il suo bouquet di eventi di calcio femminile, che già vede presenti in app la UEFA Women’s Champions League, Barclays FA Women’s Super League, National Women’s Soccer League, Liga F e Frauen Bundesliga, confermandosi “la piattaforma di riferimento del calcio femminile”. Questo il commento di Gabriele Gravina, presidente federale: "Siamo molto soddisfatti dell’interesse di DAZN per la ‘Serie A Femminile eBay’. Lo sviluppo del calcio femminile italiano passa anche attraverso una maggiore visibilità e l’accordo con il broadcaster di riferimento per la Serie A maschile, e soprattutto per il calcio femminile internazionale, sono sicuro amplierà la platea di appassionati. La FIGC sostiene la Divisione e tutto il calcio femminile nel percorso di crescita che è stato intrapreso, è un processo di rinnovamento culturale che attraversa la società civile prima ancora del mondo sportivo”-

“L’approdo della Serie A Femminile eBay su DAZN è una splendida notizia per tutto il calcio femminile italiano ed è sinonimo di qualità e visibilità. Ho personalmente avuto modo di apprezzare lo stile narrativo utilizzato dalla piattaforma nel racconto calcistico e, nel caso del calcio femminile, di eventi come la UEFA Women’s Champions League, e sono convinta che questo accordo potrà contribuire in maniera straordinaria ad accrescere il valore del nostro campionato, facendogli fare un ulteriore salto di qualità, tecnico e culturale”, sottolineaPresidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC. Il calcio d’inizio della collaborazione è previsto per questo fine settimana quando suverrà trasmessa la seconda giornata di campionato femminile che vedrà in campo oggi, sabato 30 settembre alle ore 15 Roma e Como Women; domenica 1° ottobre alle 12.30 Napoli-Milan, alle 14.30 Sassuolo-Pomigliano e alle 18 la sfida tra Juventus e Sampdoria.. La Serie A Femminile eBay sarà visibile a tutti gli abbonatiche avranno attivato un abbonamento START, STANDARD o PLUS.