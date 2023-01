Torna in campo l'Inter Women di Rita Guarino, che dopo la sosta invernale affronterà domani la Sampdoria alle 12.30 allo stadio "Ernesto Breda", nella gara valida per la 13^ giornata di Serie A TIM femminile. Di seguito le calciatrici convocate per affrontare le blucerchiate:

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 38 Tornaghi.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszár, 34 Mihashi.

Attaccanti: 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.