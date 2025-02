L'Inter Women fa visita alla Lazio e torna in campo per l'ultima giornata della Prima Fase della Serie A 2024/25. Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianluca Grassadonia e Gianpiero Piovani per la sfida in programma alle 12.30:

LAZIO (3-5-2): 12 Karresmaa; 27 D'Auria, 7 Connolly, 2 Baltrip-Reyes; 13 Oliviero, 16 Castiello, 6 Eriksen, 20 Simonetti, 14 Zanoli; 18 Piemonte, 11 Le Bihan. A disposizione: 19 Scotti, 4 Mancuso, 5 Kajan, 8 Yang, 9 Martinovic, 10 Benoit, 25 Goldoni, 31 Pizzi, 32 Scaramuzzi, 77 Cafferata, 99 Visentin. Coach: Gianluca Grassadonia

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszàr, 21 Tomaselli, 22 Schough; 36 Cambiaghi, 15 Serturini. A disposizione: 34 Schianta, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 31 Wullaert, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Manzo

Assistenti: Romaniello - Callovi

IV Ufficiale: Calzolari