L'Inter Women di Rita Guarino partirà nella giornata di oggi per il ritiro precampionato a Storo, in provincia di Trento, dove le nerazzurre rimarranno fino a domenica 3 settembre. Durante la trasferta nel nord Italia la squadra sfiderà il Sarnico U17 maschile in amichevole: l'appuntamento è fissato in agenda per sabato 2 settembre alle ore 16.30 allo Stadio Grilli di Storo.