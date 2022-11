Dopo il pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina nell'ultima partita del girone d'andata della prima fase del campionato torna in campo l'Inter di coach Rita Guarino. La prima giornata di ritorno della Serie A TIM femminile vedrà le nerazzurre impegnate lunedì 28 novembre contro il Parma allo stadio "Ennio Tardini": il match contro le emiliane è in programma alle ore 19. L'Inter si trova momentaneamente al quarto posto in classifica con 18 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla Fiorentina e a meno 3 dal secondo posto occupato dalla Juventus. Il Parma arriva alla sfida contro l'Inter dopo la sconfitta contro la Juventus: la squadra emiliana ha collezionato 4 punti in 9 partite e si trova al decimo posto in classifica.

Per la gara contro il Parma coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 22 Durante, 32 Belli, 38 Tornaghi.