"Siamo contenti del risultato". Lo dice Rita Guarino, coach di Inter Women, dopo il successo (2-0) sulla Sampdoria nella prima giornata di campionato: "Era importante partire subito forte con una vittoria - sottolinea ai microfoni di Inter TV -. È stata una gara che abbiamo indirizzato subito e non era facile perché la Sampdoria era chiusa e ben organizzata, quindi non trovavamo facilmente le nostre trame di gioco. Siamo però poi riusciti a sbloccarla su corner e avremo sicuramente alcuni aspetti da analizzare per continuare il nostro percorso di miglioramento in vista dei prossimi impegni".