L'Inter Women di Rita Guarino allunga in vetta alla classifica. Le nerazzurre battono il Como trascinate dalla doppietta di Elisa Polli e conservano il primo posto in classifica: "Sono tre punti preziosi perché arrivano dopo una prestazione non ottimale - ha commentato a fine gara l’allenatrice nerazzurra, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport -. Per questo sono ancora più importanti, contro una squadra ben organizzata che ci ha messo in difficoltà. Ora continueremo a lavorare in vista del derby, una partita che non ha bisogno di essere presentata: arriveremo pronte".