Sfida insidiosa a Bogliasco domenica pomeriggio per l'Inter Women contro la Sampdoria di Antonio Cincotta. A presentare il match è il difensore delle nerazzurre Anna Bjork Kristjansdottir: "Sarà una gara molto tosta, loro hanno iniziato la stagione molto bene. Sarà una bella gara e dovremmo essere concentrate fin da subito e fino al fischio finale. Dobbiamo continuare su questa strada e continuare a migliorare", le sue parole ai microfoni di Inter TV. L'islandese torna anche sulla rotonda vittoria della scorsa settimana contro il Pomigliano: "Credo sia stato molto importante segnare tante reti, inoltre siamo state brave a mandare in rete tante calciatrici in questo avvio di stagione. Secondo me l'anno scorso abbiamo fatto fatica a chiudere le partite, quest'anno siamo molto più continue sui novanta minuti. Ci sono tanti segnali positivi".