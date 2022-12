"Possiamo fare meglio in tante cose, ma la vita è così. Una partita non è mai facile da vicnere, non abbiamo fatto bene ma dobbiamo andare avanti. Quello è già il passato". Ghoutia Karchouni, giocatrice di Inter Women, commenta così a Inter TV il pareggio in rimonta contro il Parma nell'ultimo turno di campionato. Alla prossima c'è il big match con la Juventus.