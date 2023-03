"Siamo partiti bene, nel primo tempo era tutto sotto controllo. Non abbiamo creato tanto dal punto di vista delle opportunità da gol. Anche se abbiamo creato due o tre opportunità importanti. Nel secondo tempo tempo di siamo allungate un po' e abbiamo sbagliato, secondo me, tecnicamente e abbiamo sofferto e alla fine poteva essere anche un risultato negativo. La gara di ritorno? È una Juve che ci crede, che crede nei suoi obiettivi". Così l'allenatore delle Juventus Women, Joe Montemurro ha presentato la sfida di domani contro l'Inter a Juventus TV, match valido per il ritorno di semifinale di Coppa Italia.