Lisa Boattin, giocatrice della Juventus Women, ha parlato così alla RAI dopo la sfida contro l'Inter: "E' stato un pareggio che ci sta un po' stretto. Però sapevamo che giocare contro l'Inter non sarebbe stato facile. L'Inter è molto organizzate, ci portiamo a casa il pari perché sappiamo che è arrivato su un campo non facile. Nel primo tempo, però, abbiamo avuto tante occasioni, purtroppo non siamo riuscite a concretizzarle, è stata una partita difficile e complicata. Dopo la sosta riprenderemo a lavorare per portare a casa tutti i punti a nostra disposizione".