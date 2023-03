Joe Montemurro, tecnico della Juventus Femminile, ha parlato ai microfoni di LA7 al termine della gara con l'Inter: "Nel secondo tempo - ha analizzato - l'Inter ha fatto molto meglio di noi e potevano vincere la partita su due ripartenze. Boattin? È importante nel nostro gioco. Senza di lei troviamo difficoltà, dato che abbiamo perso anche Nilden. Valutiamo il suo recupero giorno per giorno, non vogliamo metterla a rischio in vista della poule scudetto. La crescita del calcio femminile italiano? La poule è importantissima per mostrare il livello del nostro calcio. Mi piace il fatto che le squadre si stiano avvicinando, vuol dire che il calcio in Italia sta crescendo".